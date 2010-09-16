Сделать flash-шапку с нуля по образцу

Веб-программированиеЗавершен18 заявок256 просмотров
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Есть образец флеш-шапки и англоязычный исходник.

нужно сделать такую же (с изменениями - количество пунктов, замена лого, шрифты, размер и т.п.)

просто редактировать исходник не получится - слишком мусорный.

и передать нам и .swf, и .fla.

13 лет назад
meandrit
Andr Mea 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Shaman_V
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
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