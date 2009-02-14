Требуется 3D-визуализатор на внештатный график с перспективой постоянной работы. Оплата достойная, договорная. НО ТРЕБОВАТЬ БУДЕМ МНОГО и очень скрупулезно, поэтому если внимательность, аккуратность, исполнительность, терпение, перфекционизм - не Ваши лучшие качества - ...