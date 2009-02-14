Плитка выбрана. раскладка утверждена на эскизе мебель и сантехника подобраны. не нужно: проектирование интерьера нужно: - смоделировать выбранные конкретные элементы (мебель, ванна, унитаз) - ...
- 3D-графика15 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть образец флеш-шапки и англоязычный исходник. нужно сделать такую же (с изменениями - количество пунктов, замена лого, шрифты, размер и т.п.) просто редактировать исходник не получится - слишком мусорный. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходимо реализовать скрипт портфолио для автономного сайта по примеру www.gallery.ru с панелью администратора.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Требуется WEB-программист на постоянную удаленную работу обязанности: программирование и техническое обслуживание сайтов и автономных блогов. создание панелей администрирования. предпочтение универсальным специалистам.Веб-программирование21 заявкаЗакрыт15 лет назад
Требуется 3D-визуализатор на внештатный график с перспективой постоянной работы. Оплата достойная, договорная. НО ТРЕБОВАТЬ БУДЕМ МНОГО и очень скрупулезно, поэтому если внимательность, аккуратность, исполнительность, терпение, перфекционизм - не Ваши лучшие качества - ...3D-графика37 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется поднять несколько сайтов в десятку по популярным запросам и запросам до 2000. от Вас – "портфолио" , расценки и контакты.Поисковые системы (SEO)23 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуюся УСТНЫЕ переводчики с/на всех языков, кроме английского. а также, переводчики следующих редких и редчайших языков: Бенгали Венгерский Вьетнамский Голландский Греческий Грузинский ...Переводы14 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуются переводчики. приветствуется владение редкими и(или) несколькими языками. заполните и вышлите анкету http://www.bperevodov.ru/faily/anketa.doc на почту [email protected]Переводы15 заявокЗакрыт16 лет назад