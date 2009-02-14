meandrit

Andr Mea meandrit

 
125 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Визуализировать ванную комнату (дизайн готов)

    Плитка выбрана. раскладка утверждена на эскизе мебель и сантехника подобраны. не нужно: проектирование интерьера нужно: - смоделировать выбранные конкретные элементы (мебель, ванна, унитаз) - ...

    3D-графика15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать flash-шапку с нуля по образцу

    Есть образец флеш-шапки и англоязычный исходник. нужно сделать такую же (с изменениями - количество пунктов, замена лого, шрифты, размер и т.п.) просто редактировать исходник не получится - слишком мусорный. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • WEB-программист на постоянную удаленную работу

    Требуется WEB-программист на постоянную удаленную работу обязанности: программирование и техническое обслуживание сайтов и автономных блогов. создание панелей администрирования. предпочтение универсальным специалистам.

    Веб-программирование21 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужно визуализировать проект интерьера

    Требуется 3D-визуализатор на внештатный график с перспективой постоянной работы. Оплата достойная, договорная. НО ТРЕБОВАТЬ БУДЕМ МНОГО и очень скрупулезно, поэтому если внимательность, аккуратность, исполнительность, терпение, перфекционизм - не Ваши лучшие качества - ...

    AutoCADCorelDRAW
    3D-графика37 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Переводчики редких языков, а также устные

    Требуюся УСТНЫЕ переводчики с/на всех языков, кроме английского. а также, переводчики следующих редких и редчайших языков: Бенгали Венгерский Вьетнамский Голландский Греческий Грузинский ...

    Переводы14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуются переводчики

    Требуются переводчики. приветствуется владение редкими и(или) несколькими языками. заполните и вышлите анкету http://www.bperevodov.ru/faily/anketa.doc на почту [email protected]

    Переводы15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

Shaman_V
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Сделать flash-шапку с нуля по образцу
Рекомендую как отличного работодателя! Постоянная связь и моментальная оплата, предоставление всех необходимых материалов Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Выполнил все очень быстро и качественно. внимательно отнёсся к дополнительным пожеланиям. рекомендуем и непременно будем сами обращаться снова к Андрею!
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