Оценка фото в моём мире на мейле!

Есть форма для сайта. Необходим скрипт - произведение нескольких переменных и вывод их в одну из ячеек формы. В приложенном файле готовая форма. Работа думаю несложная. Цена договорная.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно узнать процесс оценки фото на мейл.ру в моём мире!
подробности опишу в личных сообщениях!
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