On-line калькуляторы ворот аналог elitvorota.ru

Нужны калькуляторы такие же как на http://www.elitvorota.ru/kalculyator.html на отдельном домене. Интерфейс нужен админ+клиент. Сроки сжатые - 3-4 дня. Нужно лично прибыть в офис (Москва, Бизнес-Прак "Румянцево", район М Юго-Западная) для постановки задачи.

Из приведенного примера нужны только такие калькуляторы: ворота секционные, откатные, распашные, рулонные, рольставни.

На них будут ссылаться сайты http://vorota1.ru http://rolety.ru

Бюджет объявлен ориентировочный, предлагайте свои условия, обсуждаемо.

Для принятия решения нам нужны:

1.ваша цена (в разбивке по отедльным калькуляторам)

2.ваше предложеение по графику сдачи работы

3.на чем предполагаете делать калкьуляторы

4.портфолио (в виде списка ссылок на страницы сайтов , где работают ваши проекты)

5.два телефона заказчиков. которые могут дать отзыв о вашей работе

О нас:

Группа компаний "Симплекс"

Работает с 1992 года, персонал 800 человек, 2 производственных комплекса, 5 филиалов.

http://www.simplexgroup.ru

Контакты:

[email protected]

в теме письма указывать: On-line калькуляторы