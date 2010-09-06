Нужно исправить недостаток в верстке. На картинке он выглядит так: http://watchsite.ru/1.jpg http://watchsite.ru/2.jpg http://watchsite.ru/3.jpg То есть нижние картинки товара наезжают на верхние. Возникает в IE 8.0 В других браузерах отражается корректно. Движок osCommerce
On-line калькуляторы ворот аналог elitvorota.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны калькуляторы такие же как на http://www.elitvorota.ru/kalculyator.html на отдельном домене. Интерфейс нужен админ+клиент. Сроки сжатые - 3-4 дня. Нужно лично прибыть в офис (Москва, Бизнес-Прак "Румянцево", район М Юго-Западная) для постановки задачи.
Из приведенного примера нужны только такие калькуляторы: ворота секционные, откатные, распашные, рулонные, рольставни.
На них будут ссылаться сайты http://vorota1.ru http://rolety.ru
Бюджет объявлен ориентировочный, предлагайте свои условия, обсуждаемо.
Для принятия решения нам нужны:
1.ваша цена (в разбивке по отедльным калькуляторам)
2.ваше предложеение по графику сдачи работы
3.на чем предполагаете делать калкьуляторы
4.портфолио (в виде списка ссылок на страницы сайтов , где работают ваши проекты)
5.два телефона заказчиков. которые могут дать отзыв о вашей работе
О нас:
Группа компаний "Симплекс"
Работает с 1992 года, персонал 800 человек, 2 производственных комплекса, 5 филиалов.
Контакты:
в теме письма указывать: On-line калькуляторы
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