Исправить недостаток в верстке для IE 8.0

$10
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки122 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно исправить недостаток в верстке.

На картинке он выглядит так:

http://watchsite.ru/1.jpg

http://watchsite.ru/2.jpg

http://watchsite.ru/3.jpg

То есть нижние картинки товара наезжают на верхние.

Возникает в IE 8.0

В других браузерах отражается корректно.

Движок osCommerce

13 лет назад
dhtml
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Сделать flash-шапку с нуля по образцу

    Есть образец флеш-шапки и англоязычный исходник. нужно сделать такую же (с изменениями - количество пунктов, замена лого, шрифты, размер и т.п.) просто редактировать исходник не получится - слишком мусорный. и передать нам и .swf, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Неправильные URL в joomla

    Есть сайт на joomla 1.5.17 На ней установлен плагин который преобразует название страниц в соответсвующий url, например страница называется "подарки мужчинам", url получается сайт.ру/pоdарki-muzhchinаm НО все символы, которые имеются как в русском так и в английском ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разработка для сайта изучения ин. языков на Друпал

    Нужно выполнить ряд задач по приведению в порядок домашней страницы пользователя вебсайта на Drupal 6. Техзадание – в приложении. Доступ – по запросу. Прошу оценить работу по стоимости и времени и задать вопросы если есть.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Флеш заставка

    Нужно сделать стартовую страницу для сайта. Изображение для страницы http://narod.ru/disk/24459924000/Zastavka_psd.rar.html Пример анимации http://narod.ru/disk/24383920000/Empire_studio.mpg.html (первые секунды ролика, передвигающееся увеличение). Круглая область увеличения перемещается по изображению. Диаметр окружности и скорость движения как на примере в видео. "Увеличение" должно перемещаться по изображению ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Sms агрегатор

    Требуется сделать форму на сайте для ввода данных и прицепить к ней оплату через sms агрегатор http://www.a1agregator.ru/ Указывайте. пожалуйста, сроки и цену.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад