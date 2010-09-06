Исправить недостаток в верстке для IE 8.0

Есть сайт на joomla 1.5.17 На ней установлен плагин который преобразует название страниц в соответсвующий url, например страница называется "подарки мужчинам", url получается сайт.ру/pоdарki-muzhchinаm НО все символы, которые имеются как в русском так и в английском ...