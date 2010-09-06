Сложный парсер для afisha.ru

$50
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок225 просмотров
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Необходим непростой парсер afisha.ru, интеграция получившейся БД с БД maxsite cms или wordpress.

На примере http://www.afisha.ru/msk/club/12838/ должно получатся следующее:

Заголовок: Шестнадцать тонн

Категория: Музыкальные клубы

Короткая запись = Лучшая рецензия в виде на странице http://www.afisha.ru/msk/club/12838/

Полная запись = Лучшая рецензия в виде на странице http://www.afisha.ru/msk/club/12838/review/182380/

В начале записи - фотография, размещенная на странице http://www.afisha.ru/msk/club/12838/

После записи - контакты, в данном случае:

"(495) 253 53 00, 253 05 30, 253 15 50 (заказ билетов), Пресненский Вал, 6, стр. 1

м. Улица 1905 года

Режим работы: пн-вс 11.00-6.00, фейсконтроль, дресс-код

www.16tons.ru"

После всего этого - "Источник информации: http://www.afisha.ru/msk/club/12838/"

Комментарии к записи = остальные рецензии, должны создаваться анонимусами с никами, которые будут аналогичны именам оставивших рецензии.

Аналогично нужно сделать для всех клубов http://www.afisha.ru/msk/clubs/club_list/music_clubs/ и концертов http://www.afisha.ru/msk/concerts/

Формально ценник обозначу в районе 50$

Реально - предлагайте свою цену.

Сроки - месяц :)

13 лет назад
q_q
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад