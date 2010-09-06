Сложный парсер для afisha.ru

Нужны калькуляторы такие же как на http://www.elitvorota.ru/kalculyator.html на отдельном домене. Интерфейс нужен админ+клиент. Сроки сжатые - 3-4 дня. Нужно лично прибыть в офис (Москва, Бизнес-Прак "Румянцево", район М Юго-Западная) для постановки задачи. Из приведенного примера нужны ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим непростой парсер afisha.ru, интеграция получившейся БД с БД maxsite cms или wordpress.
На примере http://www.afisha.ru/msk/club/12838/ должно получатся следующее:
Заголовок: Шестнадцать тонн
Категория: Музыкальные клубы
Короткая запись = Лучшая рецензия в виде на странице http://www.afisha.ru/msk/club/12838/
Полная запись = Лучшая рецензия в виде на странице http://www.afisha.ru/msk/club/12838/review/182380/
В начале записи - фотография, размещенная на странице http://www.afisha.ru/msk/club/12838/
После записи - контакты, в данном случае:
"(495) 253 53 00, 253 05 30, 253 15 50 (заказ билетов), Пресненский Вал, 6, стр. 1
м. Улица 1905 года
Режим работы: пн-вс 11.00-6.00, фейсконтроль, дресс-код
После всего этого - "Источник информации: http://www.afisha.ru/msk/club/12838/"
Комментарии к записи = остальные рецензии, должны создаваться анонимусами с никами, которые будут аналогичны именам оставивших рецензии.
Аналогично нужно сделать для всех клубов http://www.afisha.ru/msk/clubs/club_list/music_clubs/ и концертов http://www.afisha.ru/msk/concerts/
Формально ценник обозначу в районе 50$
Реально - предлагайте свою цену.
Сроки - месяц :)
- Похожие заказы
- $2500Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $10
Нужно исправить недостаток в верстке. На картинке он выглядит так: http://watchsite.ru/1.jpg http://watchsite.ru/2.jpg http://watchsite.ru/3.jpg То есть нижние картинки товара наезжают на верхние. Возникает в IE 8.0 В других браузерах отражается корректно. Движок osCommerceВеб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть образец флеш-шапки и англоязычный исходник. нужно сделать такую же (с изменениями - количество пунктов, замена лого, шрифты, размер и т.п.) просто редактировать исходник не получится - слишком мусорный. и передать нам и .swf, ...Завершен13 лет назад
Нужно узнать процесс оценки фото на мейл.ру в моём мире! подробности опишу в личных сообщениях!Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $30
Напсание скриптаЗакрыт13 лет назад
Есть флеш презентация которую нужно перегнать в HTML5. В презентации есть анимации и построение графиков.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть сайт на joomla 1.5.17 На ней установлен плагин который преобразует название страниц в соответсвующий url, например страница называется "подарки мужчинам", url получается сайт.ру/pоdарki-muzhchinаm НО все символы, которые имеются как в русском так и в английском ...Завершен13 лет назад
Есть форма для сайта. Необходим скрипт - произведение нескольких переменных и вывод их в одну из ячеек формы. В приложенном файле готовая форма. Работа думаю несложная. Цена договорная.Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно выполнить ряд задач по приведению в порядок домашней страницы пользователя вебсайта на Drupal 6. Техзадание – в приложении. Доступ – по запросу. Прошу оценить работу по стоимости и времени и задать вопросы если есть.Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо разработать модуль для concrete5, который позволит публиковать информацию о предприятиях в каталоге. Детальные требования в приложении.Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад