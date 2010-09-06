Нужна помощь в настройке Flash Media Server на винде. Проблема в следующем - в локалке 2а компа на один ставлю FMS если сам захожу на стандартый пример пишет в админке что клиенг зашел если другой комп то в админке ничего не происходит. прошу помочь 500 руб за разъяснения

аська - 581682619 . буду после 8и вечера