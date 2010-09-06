Требуется специалист для установки сайта на одну из этих систем - Joomla, Mambo, WordPress, UMI.CMS, или Drupal. Сайт небольшой. Состоит из главной страницы, внутренних - текстовой с подразделами, фотогалереи, страницы контактной информации (с возможностью отправить письмо ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется сайт www.russianathens.gr
Нужно подобрать оптимальное решение форума для joomla и при необходимости перенести имеющиеся данные
Требование:
1. Общая ( или связанная база данных) с joomla
2. Возможность показывать банера из joomla
3. Обязательно - присутствие в адресе оригинальных линков форума !
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