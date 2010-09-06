Приложение по обработке поисковых запросов

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок172 просмотра
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Приложение создающее поисковые запросы и отслеживающее появление новых ссылок по запросу. Для определения бюджета вышлю подробное ТЗ с иллюстрацией. Желательная среда разработки с#.

13 лет назад
magnam
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад