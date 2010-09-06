Создание формы заказа для сайта по доставке обедов

$50
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок162 просмотра
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Необходимо создать форму заказа для сайта. Все подробности в прикреплённом файле.

13 лет назад
well1404
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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