Нужен программист для доработки самописной цмс, предпочтение программистам из Киева или Одессы
Создание формы заказа для сайта по доставке обедов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать форму заказа для сайта. Все подробности в прикреплённом файле.
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