Нужно сделать заказ лодок на сайте лодочной станции. Выглядеть это будет так: 1.Идёт лента в виде таблички в верхней части таблицы числа с мая по октябрь. Под каждым из чисел 50 лодок. Напротив каждой лодки стоимость ...
Валентин Тимофеев well1404well1404
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать индивидуальный движок с админкой для интернет магазина. Плюс индивидуальные поиски по разделам 5-6 штук. В базе будут цены в евро на экраны пользователей должны показываться цены в рублях по курсу на дель ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно создать несколько визуализаций саун. Их необходимо сделать очень хорошего качества! Желательно что бы кандидат был из Санкт-Петербурга. Жду портфолио и предложений по стоимости (стоимость одной визуализации).3D-графика22 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать форму заказа: Пример: Необходимые изменения: 1 Комплексные обеды: ниже три вида комплексных обедов (Название у них будут №1, №2, №3, количество, цена) пример в прикреплённом файле (по пунктам (на любое количество пунктов)) 2 Салаты (ниже одно ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать форму заказа: Необходимые изменения: 1 Комплексные обеды: ниже три вида комплексных обедов (Название у них будут №1, №2, №3, количество, цена) пример в прикреплённом файле (по пунктам (на любое количество пунктов)) 2 Салаты (ниже одно ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо создать форму заказа для сайта. Все подробности в прикреплённом файле.Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад