Нужно сделать заказ лодок на сайте лодочной станции. Выглядеть это будет так: 1.Идёт лента в виде таблички в верхней части таблицы числа с мая по октябрь. Под каждым из чисел 50 лодок. Напротив каждой лодки стоимость ...