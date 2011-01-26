Необходимо постепенно создать в Max'e город как на картинке во вложении. Интересует средняя цена и сроки в расчёте, допустим, на 10 зданий такого плана. Исходя из этого будем определять и планировать бюджет. ...
Создание визуализации саун хорошего качества
Нужно создать несколько визуализаций саун. Их необходимо сделать очень хорошего качества! Желательно что бы кандидат был из Санкт-Петербурга. Жду портфолио и предложений по стоимости (стоимость одной визуализации).
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