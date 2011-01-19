Макет стенда на выставке

$50
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт13 заявок281 просмотр

Нужен макет стенда на выставке в 3DБ , стенд 12 метров. Примеры работ обязательны. Сделать нужно быстро.

14 лет назад
bp2010
Галина 
58 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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