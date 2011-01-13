Аналог http://www.youtube.com/watch?v=s9Yy0IiZPEA crytek. Нужна сама анимация и звук. Тест другой, подробности для выбранного исполнителя. Желательно цена и срок.Анимация верхних треугольников не нужна, только текст
3d модели на blender - 2.49
Здравствуйте!
нужно сделать несколько 3д моделей реальных продуктов на основе их полноразмерных фото.
(например - банка консервов конкретного производителя)
платформа: строго blender - 2.49
в биде просьба указывать ориентировочную цену за одну такуб модель.
возможно долгосрочное сотрудничество.
важно: результаты работ нельзя будет показывать в Вашем портфолио.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- 3D-графика1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $100
Должна содержать: - 3D объект - Музыку фоновую + звуковой эффект по нажатию клавиши - Надпись через текстуру с использованием альфа-канала. - Таймер - Кривую и поверхность Безье - ...3D-графиканет заявокЗакрыт14 лет назад
- $150
3D макет для рекламной подложки.Завершен14 лет назад
- $1700
Требуется 3D-моделлер для участия в проекте миниигры. Задача — создание 3-х персонажей, нескольких предметов, 2 сцен окружения и анимации персонажей внутри сцен (по 15-20 секунд на каждую из сцен). Все модели и анимация ...3D-графика11 заявокЗакрыт14 лет назад
Плитка выбрана. раскладка утверждена на эскизе мебель и сантехника подобраны. не нужно: проектирование интерьера нужно: - смоделировать выбранные конкретные элементы (мебель, ванна, унитаз) - ...3D-графика15 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать 10 моделей персонажей из предоставленных фотографий без хайполи и нормалок. Болванку можно собрать в позере или др аналогичном редакторе. В 3dmax ...3D-графика8 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо визаулизировать садовый участок Из доступных материалов: 1. Список растений + референсы 2. Чертежи в автокаде 3. Эскиз 4. Описание материалов покрытия Время на выполнение: ...Закрыт14 лет назад
Кто знает как? Есть несколько моделей (транспорта) из 3D Studio, их надо максимально упростить, лучше всего с MooTools Polygon Cruncher или любым другим подходящим инструментом. Ручная оптимизация не нужна. UPD: задание трансформировалось ...3D-графика2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Нужно нитро на подобие этого http://www.youtube.com/watch?v=vwbSRTP2LUE или http://www.youtube.com/watch?v=Bc8PmQpMiLc&feature=related . Цена?Закрыт14 лет назад
Есть задача сделать 3Д модели торговых помещений. 3 больших (1 с внутренним убранством) и 3 маленьких. Ну и вообще собрать сцену рынка в 3Д. Хотелось бы примерные цены и сроки, подробнее обговорим в ...3D-графика25 заявокЗакрыт14 лет назад