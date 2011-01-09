Требуется опытный 3D-дизайнер для отрисовки элементов логотипа и дизайна сайта. Обязательно! 1. Опыт с такими визуализаторами, как VRay, Brazil 2. Опыт работы с разнообразными стеклянными и металлическими объектами ...
Визуализация садового участка
Необходимо визаулизировать садовый участок
Из доступных материалов:
1. Список растений + референсы
2. Чертежи в автокаде
3. Эскиз
4. Описание материалов покрытия
Время на выполнение: до следующего воскресенья
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