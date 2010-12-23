Нарисовать деревья (3 штуки)

$20
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт6 заявок255 просмотров

Нужно нарисовать с 3d максе или другой программе деревья (Клен, дуб, вязь ) точно пытаться скопировать внешний вид не нужно, хотя бы приближенно. На выходе должны получится 40 png файлов (с прозрачным фоном) для каждого дерева 500*500px.

некоторые кадры могут повторятся считать что 1н кадр это примерно 1н год жизни растения, если что то не понятно объяснил в приложении есть готовый пример. на выполнение 24 часа.

14 лет назад
lavingo
Сергей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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