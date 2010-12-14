Модель черепахи в 3D

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Закрыт13 заявок401 просмотр

Нужно сделать высокополигональню модель черепахи в 3D. Присылайте вашу цену и ссылки на портфолио и ваши контакты для связи – почта и ICQ. Агентствам и новичкам просьба не беспокоиться.

14 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
день назад

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Нет заявок фрилансеров

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