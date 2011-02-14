От рисовать как на фото в 3D стойку, по товары сантехники. Указывайте вашу цену и сроки. фото во вложении.
3D изображение торгового центра
Ищем исполнителя для создания 3D изображения торгового центра. Необходимо показать торговый центр в разрезе, все его отделы (согласно приложенному к данному ТЗ схематичному рисунку). В приложении также есть рисунок как не должно быть (1.jpg)
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