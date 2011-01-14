Схема проезда

$25
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен15 заявок343 просмотра

Требуется нарисовать схему проезда в таком виде

http://www.free-lance.ru/users/CL88/viewproj.php?prjid=1357079 должно быть показано 2 варианта проезда от метро Перово и от МКАД Носовихинское шоссе 1

14 лет назад
camry999
48 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

SLOM
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$25
1 день
Исполнитель качественно и в срок исполнил работу.Все исправления были сделаны,оперативно. Рекомендую Евгения, как ответственного и профессионального исполнителя. Буду обращаться.
Владимир как хороший заказчик, предоставил все необходимые материалы для выполнения работы. В процессе работы вносил минимум изменений. Предоставил предоплату и в оговоренные сроки внес окончательную плату. Рекомендую другим фрилансерам, как надежного и знающего что хочет клиента. И в дальнейшем буду рад сотрудничеству!

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SLOM
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад

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