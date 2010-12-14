Крыши и не только

Здравствуйте коллеги!

Необходимо проработать разные варианты одного и того же дома.

Смысл таков. Дом один и тот же, ракурс один, меняется крыша. На примере металлочерепица, нужны керамочерепица, битумная крыша и т.д. Еще будут разные варианты ливневки и подшивы. Т.е. крыша серая без материала, акцент на одну деталь (ливневка, подшива). Еще будут варианты отделки стен. Итого около около 40 рендеров. Все это необходимо для создания печатного каталога.

3D модель и рендер того что есть в приложении.

Пишите цену за одну модель.