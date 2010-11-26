Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
13 лет назад
Быстро и качественно
$100
10 баллов
13 лет назад
HTML
Владимир предложил три креативных варианта дизайна на выбор, причем работа была выполнена в кратчайший срок. Результат отличный.
Ответный отзыв
Владимир ответственный и серьезный заказчик. Рекомендую! Спасибо за сотрудничество.
$10
10 баллов
14 лет назад
Большое спасибо Владимиру! Календарь был подготовлен профессионально и быстро, доработка за доп. стоимость тоже Рекомендую к сотрудничеству :)
Ответный отзыв
Все супер
$100
10 баллов
14 лет назад
Очень хороший исполнитель, отрисовал все как надо, внес необходимые изменения. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
Хороший, ответственный заказчик. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$200
9 баллов
15 лет назад
Работа была выполнена в срок с надлежащим качеством и по привлекательной стоимости.
Ответный отзыв
Замечательный заказчик! Я получил всю сумму еще до окончательного завершения проекта. Рекомендую всем как надежного работодателя. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Логотипы и Знаки
9 отзывов
от $50
от 1 дня
#147
Верстка полиграфии
8 отзывов
от $10
от 1 дня
#57
Иконки и Пиксель-арт
5 отзывов
от $15
от 1 дня
#54
Дизайн сайтов
5 отзывов
от $100
от 3 дней
#429
Наружная реклама
2 отзыва
от $50
от 1 дня
#84
3D-графика
1 отзыв
от $50
от 1 дня
#139
Баннеры
1 отзыв
от $20
от 1 дня
#325
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $100
от 3 дней
#599
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $5
от 7 дней
#808
Фирменный стиль
нет отзывов
от $150
от 2 дней
#1965