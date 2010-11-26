bubukas

Владимир bubukas

 
40 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

[email protected]

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Отзывы заказчиков

ruresident
Евгений 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Иконка для сайта
Быстро и качественно
Ок
Ответный отзыв
seomasterstudio
Владимир 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Сайт-визитка информационного агенства
HTML
Владимир предложил три креативных варианта дизайна на выбор, причем работа была выполнена в кратчайший срок. Результат отличный.
Владимир ответственный и серьезный заказчик. Рекомендую! Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
kushedow
Глеб 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Допечатная подготовка календаря трио
Большое спасибо Владимиру! Календарь был подготовлен профессионально и быстро, доработка за доп. стоимость тоже Рекомендую к сотрудничеству :)
Все супер
Ответный отзыв
Krasavin
Сергей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Иконки для сайта инженерной компании
Очень хороший исполнитель, отрисовал все как надо, внес необходимые изменения. Рекомендую всем!
Хороший, ответственный заказчик. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
iconix
50 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$200
9 баллов
15 лет назад
79 иконок
Работа была выполнена в срок с надлежащим качеством и по привлекательной стоимости.
Замечательный заказчик! Я получил всю сумму еще до окончательного завершения проекта. Рекомендую всем как надежного работодателя. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
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Логотипы и Знаки
9 отзывов
от $50
от 1 дня
#147
Верстка полиграфии
8 отзывов
от $10
от 1 дня
#57
Иконки и Пиксель-арт
5 отзывов
от $15
от 1 дня
#54
Дизайн сайтов
5 отзывов
от $100
от 3 дней
#429
Наружная реклама
2 отзыва
от $50
от 1 дня
#84
3D-графика
1 отзыв
от $50
от 1 дня
#139
Баннеры
1 отзыв
от $20
от 1 дня
#325
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $100
от 3 дней
#599
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $5
от 7 дней
#808
Фирменный стиль
нет отзывов
от $150
от 2 дней
#1965
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