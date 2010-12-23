Сникерс и Баунти.

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен4 заявки585 просмотров

Здравствуйте.

Перед новым годом категорически не хватает времени на все, поэтому не физически не успеваю кое-что сделать.

Это присказка, а теперь, собственно, задание.

Нужны две модели: батончики сникерс и баунти (твикс я уже сделал). Без текстур, только сетки с юви-разверткой.

Выходной формат — obj, если будет смоделено в синеме — вообще отлично.

Одно из требований — модели не должны быть гладкими. То есть, должна присутствовать естественная помятость. Особенно это касается так сказать «ушек». Помятость должна быть полигональной, то есть — зедбрашный дисплейсмент не годится.

Работа срочная — через три дня нужно мне нужно сдать в печать готовые борды.

Критерии оценки работы — в приложенной картинке.

От вас — сроки, цены, портфолио и неписание в личку.

Если заявка будет отклонена — я постараюсь объяснить причину.

14 лет назад
epavlovich
Евгений 
51 год
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

vadozzer
Вадим 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 отзывов(-1)
14 лет назад
$40
1 день
Огромное спасибо за качественную и оперативную работу. Всем рекомендую.
Приятно работать с грамотным человеком, профессионалом, умеющим точно сформулировать задачу и достойно оценить результат! Отдельное спасибо за бонус )

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vadozzer
Вадим 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 отзывов(-1)
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