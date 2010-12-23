Нужно сделать высокополигональню модель черепахи в 3D. Присылайте вашу цену и ссылки на портфолио и ваши контакты для связи – почта и ICQ. Агентствам и новичкам просьба не беспокоиться.
Сникерс и Баунти.
Здравствуйте.
Перед новым годом категорически не хватает времени на все, поэтому не физически не успеваю кое-что сделать.
Это присказка, а теперь, собственно, задание.
Нужны две модели: батончики сникерс и баунти (твикс я уже сделал). Без текстур, только сетки с юви-разверткой.
Выходной формат — obj, если будет смоделено в синеме — вообще отлично.
Одно из требований — модели не должны быть гладкими. То есть, должна присутствовать естественная помятость. Особенно это касается так сказать «ушек». Помятость должна быть полигональной, то есть — зедбрашный дисплейсмент не годится.
Работа срочная — через три дня нужно мне нужно сдать в печать готовые борды.
Критерии оценки работы — в приложенной картинке.
От вас — сроки, цены, портфолио и неписание в личку.
Если заявка будет отклонена — я постараюсь объяснить причину.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- 3D-графика13 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Необходимо, сделать визуализацию мебели для каталога (кухни, комоды, спальни). Предоставляем саму модель в dxf, текстуры, описание фурнитуры. Интересует стоимость и время визуализации: 1. в интерьере 2. модель на белом ...Закрыт14 лет назад
- $50
Необходимо сделать 3D модели телефона и дома. Подробности в архиве.3D-графиканет заявокЗакрыт14 лет назад
Ищем исполнителя для создания 3D изображения торгового центра. Необходимо показать торговый центр в разрезе, все его отделы (согласно приложенному к данному ТЗ схематичному рисунку). В приложении также есть рисунок как не должно быть (1.jpg)Завершен14 лет назад
- $50
Нужно сделать макет стенда на выставку. Примеры сделанных работ обязательны. Подробности письмом.3D-графика22 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $10
Нужно сделать небольшую надпись 3D по примеру barnaul.org надпись харьков, в таком же ракурсе, похожим шрифтом, таким же цветом, все должно предоставлено в png на прозрачном слое или в psd на прозрачном фоне.Завершен14 лет назад
Необходимо порядка 500 фото конвертировать в 3D. Пример в приложении. Пишите цену за одно фото (с учётом количества конечно).3D-графика11 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется построить желательно в Cinema 4D НЛО ( летающую тарелку) . Эскиз вышлю. Пишите приблизительную цену за работу и сроки. Во вложении похожий объект.3D-графика19 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Нужен рисунок для главной страницы сайта. Качественное и четкое изображение объекта (3D) в разрезе с прилегающей территорией. Изображение занимает всю площадь страницы. Изображение должно отображать инженерную начинку объекта. Прмеры: www.erguvanplatin.com/ st.free-lance.ru/users/Le... ...Завершен14 лет назад
Необходимо изготовить 1.Кровать( изголовье и рюшки внизу) 2.Тумбочку 3.Туалетный столик со стульчиком 4.Шкаф max 2009,стек не сливать,всё в личку возможно периодическое сотрудничествоЗавершен14 лет назад