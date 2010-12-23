Здравствуйте.

Перед новым годом категорически не хватает времени на все, поэтому не физически не успеваю кое-что сделать.

Это присказка, а теперь, собственно, задание.

Нужны две модели: батончики сникерс и баунти (твикс я уже сделал). Без текстур, только сетки с юви-разверткой.

Выходной формат — obj, если будет смоделено в синеме — вообще отлично.

Одно из требований — модели не должны быть гладкими. То есть, должна присутствовать естественная помятость. Особенно это касается так сказать «ушек». Помятость должна быть полигональной, то есть — зедбрашный дисплейсмент не годится.

Работа срочная — через три дня нужно мне нужно сдать в печать готовые борды.

Критерии оценки работы — в приложенной картинке.

От вас — сроки, цены, портфолио и неписание в личку.

Если заявка будет отклонена — я постараюсь объяснить причину.