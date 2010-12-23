Коротенькая работка Есть файл в формате .pln (возможно это arc+) - http://dl.dropbox.com/u/4466466/gershon.pln Необходимо вытащить чертежи этажей, сохранить в PDF либо DWG Оплата вебманями
Очень профессиональный дизайн 3D-логотипа
Требуется опытный 3D-дизайнер для отрисовки элементов логотипа и дизайна сайта.
Обязательно!
1. Опыт с такими визуализаторами, как VRay, Brazil
2. Опыт работы с разнообразными стеклянными и металлическими объектами
3. Наличие очень мощной машины для рендеринга
4. Наличие богатого портфолио, опыт работы не менее 7 лет
Возможна частичная оплата, по предоставлении первых набросков.
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