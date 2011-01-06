Нарисовать человечков

Здравствуйте,в приложении не законченный макет (дизайн) веб сайта.

Вместо фотографий людей необходимо применить "изображения" человечков в 3D из логотипа!

Вобъеме с сохранением цветовых соотношений частей тела.

Персонажи должны быть в действии (например как на картинке - один с телефоном, другой с портфелем и т.п.)- см. приложение ! Их всего 4 ! Может быть нужно и не совсем 3д а 2 д ! и можно это назватиь отрисовка персонажа , вам виднее ! вот типо таких .

Пример 1: http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-3d-people-standing-1-image223965

Пример 2: http://psmasters.ru/uploads/posts/2010-03/1268418577_www.psmasters.ru_1py4tcr9gnlakc2.jpeg

Пример 3: http://www.grafamania.com/uploads/posts/2010-02/1267370642_7-3d_people.jpg

Пример 4: http://s3.amazonaws.com/pixmac-preview/3d-white-humans-running-with-a-red-human.jpg

Пример 5 : http://us.123rf.com/400wm/400/400/kocilsd/kocilsd0911/kocilsd091100054/5966908-3d-people-and-symbol-internet-on-white-background.jpg

Работать необходимо до полного утверждения заказчиком ! Делаем одного чела утверждаем с заказчиком и затем оставшиеся 3 делаем в таком же стиле ! В дизайн вставим их сами !

Жду Ваших предложений по стоимости и срокам !