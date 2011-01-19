Надо упростить 3DS модели

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен6 заявок316 просмотров

Кто знает как? Есть несколько моделей (транспорта) из 3D Studio, их надо максимально упростить, лучше всего с MooTools Polygon Cruncher или любым другим подходящим инструментом. Ручная оптимизация не нужна.

UPD: задание трансформировалось в создание простой модельки с нуля, аналогичной вот этой, с упрощением некоторых элементов:

http://www.exchange3d.com/3D-Model-of-Lowpoly-War-Tank/prod_15132.html

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14 лет назад
kandreyv
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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marner
Иракли 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Отлично и быстро выполненная работа, спасибо! Иракли постоянно на связи; задание выполнил точь-в-точь как надо. Я доволен, буду обращаться еще!
Отличный человек, приятный в общении, оплата вовремя , всегда бы такие заказчиеи:) было бы рад поработать еше раз с ним!
tigerkid
38 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
14 лет назад
$6
1 день
Александр отлично справился с заданием, оперативно и "как надо"! Понравилось, что он постоянно был на связи, да и просто интересный и живой собеседник. Работает нереально быстро ) Желаю успехов в дальнейшей профессиональной жизни!
Андрей отличный заказчик, приятный в общении. Оплата вовремя. Спасибо - было приятно поработать. Удачи вам)

Заявки фрилансеров

marner
Иракли 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
tigerkid
38 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
14 лет назад

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