Надо упростить 3DS модели

Кто знает как? Есть несколько моделей (транспорта) из 3D Studio, их надо максимально упростить, лучше всего с MooTools Polygon Cruncher или любым другим подходящим инструментом. Ручная оптимизация не нужна.

UPD: задание трансформировалось в создание простой модельки с нуля, аналогичной вот этой, с упрощением некоторых элементов:

http://www.exchange3d.com/3D-Model-of-Lowpoly-War-Tank/prod_15132.html