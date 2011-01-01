Требуется опытный 3D-дизайнер для отрисовки элементов логотипа и дизайна сайта. Обязательно! 1. Опыт с такими визуализаторами, как VRay, Brazil 2. Опыт работы с разнообразными стеклянными и металлическими объектами ...
Создание моделей торговых павильонов и палаток
Есть задача сделать 3Д модели торговых помещений. 3 больших (1 с внутренним убранством) и 3 маленьких.
Ну и вообще собрать сцену рынка в 3Д.
Хотелось бы примерные цены и сроки, подробнее обговорим в процессе.
Будут планы всего в автокаде и фото макетов.
Заявки фрилансеров
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