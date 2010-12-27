Визуализация флористического оформления магазина.

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт19 заявок378 просмотров

Задача: Создать картинку оформления салона магазина композициями из цветов и прочего декора, воплотив идеи дизайнера-флориста.

14 лет назад
Nastu-sya
Настуся 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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