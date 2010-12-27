Создание объектов в 3D

Нужно сделать объекты в 3 D для сайта, чтобы была навигация примерно как тут : http://v2.e-frogg.fr/

Только в гораздо упрощенном варианте: из объектов нужно сделать только стол с фотоальбомами, телевизор на стене, телефон и диван

Возможны два варианта

1 Сделать видео с движениями

2 Сделать просто объекты, которые флешер вставит в движок сайта

Поэтому может предложить свою цену из этих двух опций. . Присылайте вашу цену и ссылки на портфолио и ваши контакты для связи – почта и ICQ. Агентствам и новичкам просьба не беспокоиться.