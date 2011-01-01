3D кузов

$33
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт16 заявок409 просмотров

Требуется создать 3D кузов грузового автомобиля (микроавтобуса) и разместить там баллон воды 18,9 литра. Это будет реклама службы доставки воды, аналогично тому, что вы видите на картинке, далее буду не значительные добавления (цена, доп. оборудование, коротенькая информация) Желательно PhotoShop

14 лет назад
Igor55
Игорь 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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