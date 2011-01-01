Требуется опытный 3D-дизайнер для отрисовки элементов логотипа и дизайна сайта. Обязательно! 1. Опыт с такими визуализаторами, как VRay, Brazil 2. Опыт работы с разнообразными стеклянными и металлическими объектами ...
3D кузов
Требуется создать 3D кузов грузового автомобиля (микроавтобуса) и разместить там баллон воды 18,9 литра. Это будет реклама службы доставки воды, аналогично тому, что вы видите на картинке, далее буду не значительные добавления (цена, доп. оборудование, коротенькая информация) Желательно PhotoShop
Заявки фрилансеров
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