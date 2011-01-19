marner

Иракли marner

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Делаю все честно и качественно

Expertises: 3D modeling, texturing, lighting, vizualization

Programs: 3DsMax, Zbrush, Photoshop, after effects

Портфолио

Отзывы заказчиков

kandreyv
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Надо упростить 3DS модели
HTML
Отлично и быстро выполненная работа, спасибо! Иракли постоянно на связи; задание выполнил точь-в-точь как надо. Я доволен, буду обращаться еще!
Отличный человек, приятный в общении, оплата вовремя , всегда бы такие заказчиеи:) было бы рад поработать еше раз с ним!
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