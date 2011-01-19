Делаю все честно и качественно
Expertises: 3D modeling, texturing, lighting, vizualization
Programs: 3DsMax, Zbrush, Photoshop, after effects
Портфолио
- Комната детектива cam021108 просмотров
- Комната детектива cam011648 просмотров
- Zbrush gloves1365 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
14 лет назад
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Отлично и быстро выполненная работа, спасибо! Иракли постоянно на связи; задание выполнил точь-в-точь как надо. Я доволен, буду обращаться еще!
Ответный отзыв
Отличный человек, приятный в общении, оплата вовремя , всегда бы такие заказчиеи:) было бы рад поработать еше раз с ним!