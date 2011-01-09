3D интро

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт7 заявок172 просмотра

Нужно нитро на подобие этого

http://www.youtube.com/watch?v=vwbSRTP2LUE или http://www.youtube.com/watch?v=Bc8PmQpMiLc&feature=related

. Цена?

14 лет назад
Code9
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

magnet
Мээээ 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов(-2)
14 лет назад
$50
4 дня

Заявки фрилансеров

magnet
Мээээ 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов(-2)
14 лет назад

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