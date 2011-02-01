Требуется 3D-моделлер для участия в проекте миниигры. Задача — создание 3-х персонажей, нескольких предметов, 2 сцен окружения и анимации персонажей внутри сцен (по 15-20 секунд на каждую из сцен). Все модели и анимация ...
Приватный проект для Антоновой Натальи (pig_pen)
3D макет для рекламной подложки.
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