3D модели персонажей и анимация для AR

Требуется 3D-моделлер для участия в проекте миниигры.

Задача — создание 3-х персонажей, нескольких предметов, 2 сцен окружения и анимации персонажей внутри сцен (по 15-20 секунд на каждую из сцен).

Все модели и анимация будут экспортированы в Unity3D и Papervision3D, это необходимо учитывать при моделировании. Возможно, для экспорта в PV3D модели придется как-то упрощать.

Исходные материалы: нарисованные эскизы сцен и персонажей, описание анимации персонажей внутри сцен и механики их взаимодействия между собой.

Работу предполагается разбить на следующие этапы: моделирование и утверждение персонажей, моделирование и утверждение сцен окружения, анимация, экспорт в 3D-движки. Где-то между моделированием сцен и анимацией требуется создание прототипа игры, то есть будет предварительный экспорт одной из сцен для тестирования игровой механики.

На всю часть, связанную с моделированием и анимацией, отводится 2 недели. Бюджет 50К руб.