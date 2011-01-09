10 Моделей персонажей из реальных фотографий

Нужно сделать 10 моделей персонажей из предоставленных фотографий без хайполи и нормалок.

Болванку можно собрать в позере или др аналогичном редакторе.

В 3dmax нужно с использованием Character Studio настроить кости и скин для дальнейшей анимации.

Ссылку на портфолио по пресонажам, сроки и цена за 1 модель.