Visual Studio OpenGL (итоговая работа)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрытнет заявок192 просмотра

Должна содержать:

- 3D объект

- Музыку фоновую + звуковой эффект по нажатию клавиши

- Надпись через текстуру с использованием альфа-канала.

- Таймер

- Кривую и поверхность Безье

- Лагранж

- Твининганимацию

- Материалы освещения

- Систему частиц

Все выше перечисленное есть в виде отдельных проэктов, работающих. Т.е нужно их всех объеденить в один, что бы получился сюжет.

Если конкретнее, то в итоге должно быть примерно это: 3Д пингвин (можно без вращения) на фоне заснеженных гор. Контуром гор может служить лагранж. система частец - снег. Рядом елочка и на ней 3 шарика из разных материалов. Можно добавить какие-нибудь предметы, которые будут работать с помощью таймера. Пингвин может стоять на поверхности Безье.

Цена договорная.

Сроки: до 27.01 вечер.

Связаться можно по аське: 241465703

14 лет назад
Arina_Kalash
Арина 
33 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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