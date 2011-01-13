3D макет для рекламной подложки.
Visual Studio OpenGL (итоговая работа)
Должна содержать:
- 3D объект
- Музыку фоновую + звуковой эффект по нажатию клавиши
- Надпись через текстуру с использованием альфа-канала.
- Таймер
- Кривую и поверхность Безье
- Лагранж
- Твининганимацию
- Материалы освещения
- Систему частиц
Все выше перечисленное есть в виде отдельных проэктов, работающих. Т.е нужно их всех объеденить в один, что бы получился сюжет.
Если конкретнее, то в итоге должно быть примерно это: 3Д пингвин (можно без вращения) на фоне заснеженных гор. Контуром гор может служить лагранж. система частец - снег. Рядом елочка и на ней 3 шарика из разных материалов. Можно добавить какие-нибудь предметы, которые будут работать с помощью таймера. Пингвин может стоять на поверхности Безье.
Цена договорная.
Сроки: до 27.01 вечер.
Связаться можно по аське: 241465703
Заявки фрилансеров
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