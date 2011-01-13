3D интро

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Закрыт4 заявки320 просмотров

Аналог http://www.youtube.com/watch?v=s9Yy0IiZPEA crytek. Нужна сама анимация и звук. Тест другой, подробности для выбранного исполнителя. Желательно цена и срок.Анимация верхних треугольников не нужна, только текст

14 лет назад
Code9
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

mikemik555
54 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$10
2 дня

Заявки фрилансеров

mikemik555
54 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад

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