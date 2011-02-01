Нужно по идее срочно.но я так понял от сроков цена зависит,подскажите как будет и так и так,тобишь срочно и просто.

1) Лицо в профиль сделать

http://xmages.net/storage/10/1/0/e/2/upload/226caf1c.jpg

2)Сделать только орла,обяз в 3д макс 8,чтобы смог потом экспортировать в свой проект,текстуру не надо

http://xmages.net/storage/10/1/0/8/6/upload/34ae6329.jpg