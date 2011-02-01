3D модели

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Завершен5 заявок318 просмотров

Нужно по идее срочно.но я так понял от сроков цена зависит,подскажите как будет и так и так,тобишь срочно и просто.

1) Лицо в профиль сделать

http://xmages.net/storage/10/1/0/e/2/upload/226caf1c.jpg

2)Сделать только орла,обяз в 3д макс 8,чтобы смог потом экспортировать в свой проект,текстуру не надо

http://xmages.net/storage/10/1/0/8/6/upload/34ae6329.jpg

14 лет назад
NGJocker
Денис 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

tigerkid
38 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
14 лет назад
$60
5 дней
Александр превосходный моделлер и отличный профессионал. Выполнил все требования по проекту в срок. Рекомендую.Буду и дальше сотрудничать
Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

tigerkid
38 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
14 лет назад

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