3D-анимация - Flash шапка для сайта

Шапке сайта (900х300) не хватает отрисованного и анимированного в 3d экстерьера дома (его части с входной дверью) с вариантами дверей (6 штук). Возможность выбора варианта и перехода на соответствующую страницу сайта. Итоговый продукт: flash анимация для шапки сайта.

Пожалуйста, указывайте в заявках желаемую цену и, если не имеете возможности взять проект в комплексе (3d+flash), то какую часть беретесь выполнить.