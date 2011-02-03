Есть эскиз на бумаге, нужно оживить его, чтобы можно им было управлять,менять положение, двигать.
3D-анимация - Flash шапка для сайта
Шапке сайта (900х300) не хватает отрисованного и анимированного в 3d экстерьера дома (его части с входной дверью) с вариантами дверей (6 штук). Возможность выбора варианта и перехода на соответствующую страницу сайта. Итоговый продукт: flash анимация для шапки сайта.
Пожалуйста, указывайте в заявках желаемую цену и, если не имеете возможности взять проект в комплексе (3d+flash), то какую часть беретесь выполнить.
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