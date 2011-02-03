3D-анимация - Flash шапка для сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен2 заявки404 просмотра

Шапке сайта (900х300) не хватает отрисованного и анимированного в 3d экстерьера дома (его части с входной дверью) с вариантами дверей (6 штук). Возможность выбора варианта и перехода на соответствующую страницу сайта. Итоговый продукт: flash анимация для шапки сайта.

Пожалуйста, указывайте в заявках желаемую цену и, если не имеете возможности взять проект в комплексе (3d+flash), то какую часть беретесь выполнить.

14 лет назад
knlmail
Андрей 
54 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

pomidor4ik
33 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$100
5 дней
Одаренность и пунктуальность в одном флаконе, да еще и гуманные цены. 11 баллов из 10)

Заявки фрилансеров

pomidor4ik
33 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад

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