pomidor4ik

Учусь в Харьковской академии дизайна и искусств, в этом году защитила диплом бакалавра по специальности дизайн интерактивных способов визуальных коммуникаций.

1. Рисую любыми материалами, которые под рукой в момент вдохновения;

2. Пишу акварелью, маслом;

3. Моделирую, текстуризирую, визуализирую в 3d.

Но в всё таки основное к чему меня тянет-это анимация. Мне мало просто создать что-либо статичное , хочется ещё и вдохнуть в него жизнь.

Skype: alenatsymbal

E-mail: [email protected]