pomidor4ik

Здравствуйте! Нужно: 1. Реферат по авторскому праву объём не более 20 стр. (приложение стр. 3-4) 2. Краткие ответы на 5 вопросов. ...
Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
Закрыт
14 лет назад
Учусь в Харьковской академии дизайна и искусств, в этом году защитила диплом бакалавра по специальности дизайн интерактивных способов визуальных коммуникаций.
1. Рисую любыми материалами, которые под рукой в момент вдохновения;
2. Пишу акварелью, маслом;
3. Моделирую, текстуризирую, визуализирую в 3d.
Но в всё таки основное к чему меня тянет-это анимация. Мне мало просто создать что-либо статичное , хочется ещё и вдохнуть в него жизнь.
Skype: alenatsymbal
E-mail: [email protected]
Здравствуйте! Нужно: 1. Реферат по авторскому праву объём не более 20 стр. (приложение стр. 3-4) 2. Краткие ответы на 5 вопросов. ...