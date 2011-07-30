Flash-анимация для сайта из psd-исходника

$50
АнимацияЗавершен18 заявок372 просмотра
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Нужно из psd-исходника (вышлю по запросу, во вложении – сведенная копия) сделать небольшой по размеру и красивый flash ролик для сайта. Элементы должны вращаться, кружиться, менять прозрачность, прорастать стебельки, набухать почки…

12 лет назад
knlmail
Андрей 
52 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
pomidor4ik
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
$50
2 дня
Получил именну ту анимацию, которую хотел. Даже лучше. Прекрасный исполнитель. Рекомендую.
Отличный заказчик, работать легко и приятно! Рекомендую Всем!
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