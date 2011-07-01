Создание небольшого ролика в After Effects

АнимацияЗакрыт21 заявка310 просмотров
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Создание небольшого ролика в After Effects, с использованием статических объектов, добавления стандартной анимации...

12 лет назад
Abelozerov
Алексей 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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