Карта Украины на флеш

$50
АнимацияЗавершен16 заявок475 просмотров
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Нужна такая же карта украины, на флеше, как здесь:

http://parsun.in.ua/dealers.html

исходник открытый, чтобы можно было для каждой области вставлять ссылку и потом сгенерить

map-in-ukraine.swf

Ничего гениального не нужно, просто карта :)

12 лет назад
urka2000
Юрий 
50 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
OlegSta
Олег 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
12 лет назад
$3
1 день
Все быстро уточнялось в ходе работы, сделано "на совесть". Рекомендую!
Спасибо Юрию за сотрудничество. Плодотворно поработали!
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