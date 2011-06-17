Презентация с анимацией на основе методички

Нужно сделать две флеш анимации из исходников (превью одного из них приаттачено) и нарезать анимации на png-файлы. Пожалуйста, указывайте сроки и цену. Некоторые подробности. На сайте http://www.prostoprekrasno.ru/ если подвести курсор к логотипу, проступает полупрозрачный орнамент, при ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать презентацию с анимацией некоторых фрагментов, на основе представленных методичек. Самое сложное - анимация, остальное - тупо скопировать текст в презентацию и более-менее прилично оформить.
Тематика работы - производство, именно методы эпитаксии.
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