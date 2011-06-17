Презентация с анимацией на основе методички

Нужно сделать две флеш анимации из исходников (превью одного из них приаттачено) и нарезать анимации на png-файлы. Пожалуйста, указывайте сроки и цену. Некоторые подробности. На сайте http://www.prostoprekrasno.ru/ если подвести курсор к логотипу, проступает полупрозрачный орнамент, при ...