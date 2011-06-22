Требуется сделать рекламный ролик на сайт.

АнимацияЗавершен5 заявок176 просмотров
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Требуется сделать анимированый рекламный ролик для сайта Garant-Service точка biz . Пример работы, нужно что то очень подобное http://www.youtube.com/watch?v=0Igf-rT1AlE&feature=player_embedded

1) Начало ролика такое же как в примере, у продавца есть товар у покупателя деньги

2) продавец и покупатель подписывают условия

3) Потом появлеяется 3 - Гарант Сервис условия передаются ему, в общем опять же всё тоже самое

4) Покупатель складывает деньги в сейф и деньги улетают в Сервис (в клипе, премере, от продавца тоже передается залог. у меня такого нету, деньги за товар вносит покупатель на кошелек Гарант сервиса)

5) От гарант сервиса продавцу "летит" подтверждение получения денег покупателя.

6) Появляются часики. Потом продавец передает товар/услугу покупателю (всё как в примере)

7) Покупатель подтверждает гарант сервису получение товара

8) Происходит передача денег продавцу

9) Появляется Список плюсов именно моего сервиса. Маленькая комиссия, круглосуточная работа, множество методов оплаты и пр...

Можно с голосовым сопровождением, можно без него, буду рад выслушать Ваши предложения

Как то так... пишем цену, сроки, примеры своих работ

12 лет назад
bash_01
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
animazzio
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$50
7 дней
Отличный исполнитель с которым приятно работать. Сделал скидку, а так же отдал видео ролик раньше оговоренного срока. Учел все мои пожелания!
Александр - отличный заказчик. Четкое задание. Со сроками не подгонял. Оплата мгновенная. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Спасибо!
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