Создание сложной анимации

Яркий и красочный ролик 2D, длительностью 15-20с, взлетающая ракета. Бюджет уточняется после ознакомления со сценарием, пока исходим из 2000+. Способ оплаты тоже можно уточнить. Если есть интерес, то просьба предоставить ссылку на работу(ролик) или на кадр ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется специалист по jquery, actionScript, html 5.0 для создания довольно сложной анимации изображения (без участия флеш). Нужно анимировать например человека входящего в дверь и шагающего по лестнице. В ответах на проект пишите свой моб. телефон и примеры ваших работ на jquery или actionScript или html 5.0. Все подробности в личной переписке.
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