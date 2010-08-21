Lyubov-sm2

Для участия в уже существующей команде (4 программиста) по разработке крупного проекта на Drupal, требуется программист отлично знающий эту систему. Обязательные условия: опыт разработки на Drupal 4-5 лет. Приветствуется знание JavaScript, верстки, Linux, mysql. В ...
- $1000Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $2500
Для продолжения разработки и будущей поддержки сложного проекта требуется команда высококлассных программистов специализирующихся на DRUPAL. Все подробности в личной переписке. В ответе обязательно укажите свой мобильный телефон, скайп имя и сайт вашей студии (если есть).Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1000
Срочно требуется программист отлично владеющий программированием в этих системах, для участия в разработке системы тикетов и различных парсеров. Просьба отзываться фрилансеров с опытом работы не менее пяти лет. В ответе на заявку укажите ссылки на ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $5000
Требуется специалист по jquery, actionScript, html 5.0 для создания довольно сложной анимации изображения (без участия флеш). Нужно анимировать например человека входящего в дверь и шагающего по лестнице. В ответах на проект пишите свой моб. телефон ...Анимация4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Для выполнения сложных задач требуется высококлассный специалист в разных областях программирования. Желательно отличное знание cms Drupal, php, умение программировать базы данных. Просим отозваться на проект только программистов закончивших высшее учебное заведение по специальности программирование и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $1000
Нам требуется программист имеющий большой опыт создания сайтов на друпал для выполнения сложного проекта.. Также приветствуется отличное знание PHP, и умение работать с базами данных. В ответе на заявку укажите сайты которые создавали лично ...Закрыт13 лет назад
- $1000
Нам нужен программист отлично знающий DRUPAL6, для создания системы партнерских сайтов. Все подробности в этом видео: http://files.mail.ru/0CFJTT - 12 минут. В ответе на заявку, опишите подробнее как вы реализовали бы этот проект, ваше портфолио сайтов ...Закрыт13 лет назад
- $1000
Нам нужен программист отлично знающий DRUPAL6, для создания системы партнерских сайтов. Все подробности в этом видео: http://files.mail.ru/0CFJTT - 12 минут. В ответе на заявку, опишите подробнее как вы реализовали бы этот проект, ваше портфолио ...Закрыт13 лет назад
У нас есть семь макетов дизайна главной страницы (в разных цветовых схемах), к одному из семи макетов, уже сделан дизайн 11-ти внутренних страниц, которые состоят из элементов дизайна главной страницы. Нам нужно что бы вы ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $1000
Есть сверстанный дизайн сайта, необходимо перенести его на Drupal 6 и дописать необходимые модули к нему. Проект сложный, поэтому просим присылать заявки только если вы имеете действительно большой опыт работы на Drupal. В ответе укажите ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $1000
Есть сверстанный дизайн сайта, необходимо перенести его на Drupal 6 и дописать необходимые модули к нему. Проект сложный, поэтому просим присылать заявки только если вы имеете действительно большой опыт работы на Drupal. В ответе укажите ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
Нам требуется программист для создания системы тикетов (переписка с клиентами) на друпал. Видео с ТЗ: http://files.mail.ru/DOGYXQ - 89 мб, 110 минут В ответе укажите: 1. Ваш мобильный телефон 2. Сколько времени займет программирование.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт13 лет назад
Мы создаем шаблонный сайт с возможностью смены тем дизайна, который в последствии будет работать на разных доменных именах. Нам необходимо создать систему управления всеми сайтами партнерами. Все подробности в приложенном файле. Обязательные требования: нам требуется ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
Дизайн сайта шаблона с возможностью смены тем дизайна. Все подробности в приложенном файле. Обязательные требования: наличие портфолио ваших работ. Если вы заинтересованы, изучите описание проекта и укажите сколько будет стоить ваша работа.Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт13 лет назад