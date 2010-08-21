Lyubov-sm2

Любовь Серова Lyubov-sm2

 
45 летРоссия/Нижний Новгород
13 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Задача для программиста, отлично знающего Drupal

    $1000

    Для участия в уже существующей команде (4 программиста) по разработке крупного проекта на Drupal, требуется программист отлично знающий эту систему. Обязательные условия: опыт разработки на Drupal 4-5 лет. Приветствуется знание JavaScript, верстки, Linux, mysql. В ...

    JavascriptMySQLDrupalLinux
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ищу веб-студию работающую с DRUPAL

    $2500

    Для продолжения разработки и будущей поддержки сложного проекта требуется команда высококлассных программистов специализирующихся на DRUPAL. Все подробности в личной переписке. В ответе обязательно укажите свой мобильный телефон, скайп имя и сайт вашей студии (если есть).

    Drupal
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется специалист по Catalyst и Perl

    $1000

    Срочно требуется программист отлично владеющий программированием в этих системах, для участия в разработке системы тикетов и различных парсеров. Просьба отзываться фрилансеров с опытом работы не менее пяти лет. В ответе на заявку укажите ссылки на ...

    Perl
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание сложной анимации

    $5000

    Требуется специалист по jquery, actionScript, html 5.0 для создания довольно сложной анимации изображения (без участия флеш). Нужно анимировать например человека входящего в дверь и шагающего по лестнице. В ответах на проект пишите свой моб. телефон ...

    HTMLjQueryActionScript
    Анимация4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется профессионал программист

    $1000

    Для выполнения сложных задач требуется высококлассный специалист в разных областях программирования. Желательно отличное знание cms Drupal, php, умение программировать базы данных. Просим отозваться на проект только программистов закончивших высшее учебное заведение по специальности программирование и ...

    PHPDrupal
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется специалист по DRUPAL 6

    $1000

    Нам требуется программист имеющий большой опыт создания сайтов на друпал для выполнения сложного проекта.. Также приветствуется отличное знание PHP, и умение работать с базами данных. В ответе на заявку укажите сайты которые создавали лично ...

    PHPDrupal
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание системы партнерских сайтов

    $1000

    Нам нужен программист отлично знающий DRUPAL6, для создания системы партнерских сайтов. Все подробности в этом видео: http://files.mail.ru/0CFJTT - 12 минут. В ответе на заявку, опишите подробнее как вы реализовали бы этот проект, ваше портфолио сайтов ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание системы партнерских сайтов

    $1000

    Нам нужен программист отлично знающий DRUPAL6, для создания системы партнерских сайтов. Все подробности в этом видео: http://files.mail.ru/0CFJTT - 12 минут. В ответе на заявку, опишите подробнее как вы реализовали бы этот проект, ваше портфолио ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Диизайн внутренних страниц сайта

    У нас есть семь макетов дизайна главной страницы (в разных цветовых схемах), к одному из семи макетов, уже сделан дизайн 11-ти внутренних страниц, которые состоят из элементов дизайна главной страницы. Нам нужно что бы вы ...

    Дизайн главной страницы
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Перенести дизайн на Drupal 6

    $1000

    Есть сверстанный дизайн сайта, необходимо перенести его на Drupal 6 и дописать необходимые модули к нему. Проект сложный, поэтому просим присылать заявки только если вы имеете действительно большой опыт работы на Drupal. В ответе укажите ...

    Дизайн сайтаDrupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перенести сайт на Drupal 6 и дописать модули

    $1000

    Есть сверстанный дизайн сайта, необходимо перенести его на Drupal 6 и дописать необходимые модули к нему. Проект сложный, поэтому просим присылать заявки только если вы имеете действительно большой опыт работы на Drupal. В ответе укажите ...

    Дизайн сайтаDrupal
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание системы тикетов

    Нам требуется программист для создания системы тикетов (переписка с клиентами) на друпал. Видео с ТЗ: http://files.mail.ru/DOGYXQ - 89 мб, 110 минут В ответе укажите: 1. Ваш мобильный телефон 2. Сколько времени займет программирование.

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программирование системы управления сайтами.

    Мы создаем шаблонный сайт с возможностью смены тем дизайна, который в последствии будет работать на разных доменных именах. Нам необходимо создать систему управления всеми сайтами партнерами. Все подробности в приложенном файле. Обязательные требования: нам требуется ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта шаблона

    Дизайн сайта шаблона с возможностью смены тем дизайна. Все подробности в приложенном файле. Обязательные требования: наличие портфолио ваших работ. Если вы заинтересованы, изучите описание проекта и укажите сколько будет стоить ваша работа.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
socialist
Артем 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
54 отзыва(-3)
$160
10 баллов
13 лет назад
Диизайн внутренних страниц сайта
Очень приятно было работать с Любовью - внятное задание и свобода для фантазии. Надеюсь на сотрудничество.
Артем одним из первых откликнулся на наш проект по смене цветовых схем внутренних страниц нашего сайта. Уже через несколько часов он прислал для утверждения тестовую страницу с дизайном, который оказался очень качественным. Весь прокт выполнил качественно и в срок. С удовольствием будем сотрудничать с Артемом и дальше. Спасибо ему огромное.
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