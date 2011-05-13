Требуется профессионал программист

Для выполнения сложных задач требуется высококлассный специалист в разных областях программирования. Желательно отличное знание cms Drupal, php, умение программировать базы данных. Просим отозваться на проект только программистов закончивших высшее учебное заведение по специальности программирование и имеющих опыт программирования не менее 5-8 лет. В ответе на заявку укажите свои самые сложные проекты и опишите в чем именно сложность конкретного проекта. Также укажите ваш мобильный и скайп. Все подробности задания в личной переписке.