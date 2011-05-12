Ищу с# программистов в г. Хмельницкий.

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки171 просмотр
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Здравствуйте. Ищу с# программистов в г. Хмельницкий, возможно для повышения своей квалификации(репетиторство), возможно для общей работы.

13 лет назад
Zitterbacke
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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