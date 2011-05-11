Срочно требуется программист Drupal!

У нас небольшая студия дизайна, хотим работать с программистом-верстальщиком на неполный рабочий день. Всю основную рабочую часть делают программисты-фрилансеры, ваша задача будет заключаться в мелких доработках, контроле работы фрилансеров и, возможно, верстке. Не полный рабочий день (1я ...