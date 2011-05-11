Срочно требуется программист Drupal!

Веб-программированиеЗавершен1 заявка138 просмотров
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Срочно требуется программист!

СРОЧНО нужен программист на постоянное сотрудничество, опыт работы drupal, портфолио.

г.Москва

Просьба все предложения высылать на эл.адрес

Контактное лицо: Михаил

Почта: [email protected]

Drupal
13 лет назад
burdzhinskiy
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
k0p0JIbJIeB
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$100
Ответственный исполнитель, никаких нареканий нет - дал нашему программисту исчерпывающую консультацию по созданию модуля для Drupal, в итоге совместными усилиями модуль написан за неделю, после 1.5 месяцев застоя. Работой доволен на 10+
Сотрудничеством остался доволен.
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