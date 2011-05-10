PHP-разработчик для постоянного сотрудничества

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки188 просмотров
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Нужен PHP-разработчик для постоянного сотрудничества.

Стабильная з\п c повышением ставок в случае хороших результатов, возможности развития и обучения, интересные небанальные проекты, гибкий график (40 часов в неделю).

Требования:

1. Внятный русский, средний английский

По русски уметь четко формулировать, отвечать однозначно ( к сожалению у многих с этим проблемы )

Англ. - свободное чтение текста

2. Ответственность.

Пропадание на пару дней или совсем, "спрыгивание" с проекта или отговорки - категорически неприемлимо. По сути это работа в удаленном офисе.

3. Знание технологий:

- PHP5, MySQL, HTML, CSS, JS

приветствуется знание smarty, jQuery, PHP-фреймворков, API соц.сетей

4. Рабочее время

минимум 6 часов в день работы + быть онлайн в skype

5. Умение доводить работу до конца

Не смотря на то, что фрилансер берет деньги за часы своей работы, конечный клиент платит не за усилия, а за результат. Незавершенная работа не считается выполненной.

6. Схема работы и оплаты оговаривается отдельно после собеседования.

Обычно это банковский перевод.

Присылайте свое развернутое резюме и примеры кода по адресу [email protected] с пометкой PHP-разработчик.

Обязательно укажите стоимость ваших услуг в час в USD.

Предпочтение отдается разработчикам:

- со знанием Magento, Zend framework, Symfony, Facebook API

- с "внятным русским"

- опытом работы

- подробным резюме

- адекватным и ответственным

P.S. Еще раз обращаю ваше внимание:

нужно на указанный емейл отправить ПОДРОБНОЕ РЕЗЮМЕ и ОБЯЗАТЕЛЬНО указать ваши ставки в час в USD. Не надо писать мне в личку сообщения типа "$7 в час, см.профайл".

Подробное резюме это:

1) контакты

2) опыт работы (период времени когда вы работали над проектом, ссылка на проект, применяемые технологии, ваши задачи на проекте\список выполненных работ)

3) владение языками\технологиями

4) ваше образование

5) личная информация

Ваше резюме - это отражение вашего уровня как специалиста.

PHP
13 лет назад
rego
38 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
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